Superbike, gara-1 Jerez: Bautista fa 12 in stagione, Rea terzo con polemiche

08/06/2019

Con una manche che rasenta la perfezione, Alvaro Bautista vince la gara-1 di Superbike sul circuito di Jerez , in Spagna. L'idolo di casa supera dopo poche curve Jonathan Rea , scattato dalla pole position, e stacca la concorrenza. Seconda a 7" la Yamaha di Michael van der Mark , davanti a Rea, che all'ultimo giro entra in contatto con Alex Lowes e lo butta per terra. Quarto Marco Melandri, protagonista di un bel duello con il turco Toprak Razgatlioglu.

Ancora Ducati, ancora Alvaro Bautista. Lo spagnolo si porta a casa la 12esima vittoria stagionale sul circuito di casa di Jerez de la Frontera. Un successo convincente come tutti quelli che Bautista ha ottenuto in questa stagione. Un dominio inequivocabile sin dal primo giro. Il numero 19 supera dopo poche curve Jonathan Rea, scattato davanti a tutti, e corre una gara a sé stante, con ritmi martellanti, quasi da MotoGP. Si crea una voragine tra il leader del Mondiale e l'olandese Michael van der Mark (Yamaha), un gap incolmabile che lo spagnolo gestisce nella seconda parte della gara. Sul traguardo sono sette i secondi che dividono i primi due. Terza la Kawasaki di Rea, che passa tutta la gara a battagliare con Alex Lowes per il gradino più basso del podio. Ha la meglio il campione in carica, che all'ultimo giro entra in contatto con la Yamaha: il nordirlandese finisce per terra e arriva 16esimo, l'incidente è sotto investigazione della Direzione di Gara. Quarto Marco Melandri, protagonista di un grande duello con il turco Toprak Razgatlioglu. Sesto Tom Sykes, davanti a Chaz Davies e Sandro Cortese. Chiudono la top 10 Leon Haslam e l'azzurro Michael Rinaldi. In classifica generale, Bautista vola a 263 punti, a +43 su Rea (220). Rimane terzo Lowes con 140 punti, ma il nordirlandese è ora tallonato da van der Mark (134).



GARA-1 JEREZ, ORDINE D'ARRIVO



1. Alvaro Bautista (Ducati Panigale V4 R)

2. Michael van der Mark (Yamaha YZF R1), +7"119

3. Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR), +15"323

4. Marco Melandri (Yamaha YZF R1), +19"951

5. Toprak Razgatioglu (Kawasaki ZX-10RR), +20"107

6. Tom Sykes (BMW S1000 RR), +23"096

7. Chaz Davies (Ducati Panigale V4 R), +26"384

8. Sandro Cortese (Yamaha YZF R1), +29"526

9. Leon Haslam (Kawasaki ZX-10RR), +29"707

10. Michael Rinaldi (Ducati Panigale V4 R), +31"218