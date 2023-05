Wilson e Hibbert in grande evidenza a Baton Rouge

SPRINTNEWS

La quattrocentista statunitense e il triplista giamaicano impressionano nelle South Eastern Conference

Britton Wilson continua la sua ascesa straordinaria vincendo la finale dei 400 metri alle South Eastern Conference di Baton Rouge con un clamoroso 49”13, che migliora il fresco record NCAA di 49”40 realizzato due giorni prima in batteria. Tierra Robinson Jones si è piazzata al secondo posto con il record personale di 50”54 davanti a Talitha Diggs (50”74) e a Jermaisha Arnold (50”98). Wilson consolida il primo posto nelle liste mondiali stagionali outdoor, dove vanta i migliori tre tempi, avendo corso anche in 49”51 a Gainesville in Florida a metà Aprile. Soltanto altre due altre atlete sono scese sotto i 50 secondi in questa stagione, la medaglia di bronzo olimpica dei 200 metri Gabby Thomas con 49”68 a Austin il 29 Aprile, e la campionessa europea under 20 dei 100 e dei 200 metri di Tallin 2021 Rhasidat Adeleke con 49”90 a Gainesville il 15 Aprile. La prestazione di questo fine settimana di Wilson è il quarto tempo consecutivo sotto i 50 secondi considerando anche il 49”48 al coperto con il quale vinse il titolo NCAA Indoor ad Albuquerque lo scorso marzo. Un’ora dopo la vittoria sui 400 metri l’atleta è tornata in pista per vincere la finale dei 400 metri ostacoli in 53”28, secondo miglior tempo della sua carriera a due soli decimi di secondo dal record personale di 53”08 realizzato in occasione della finale dei Campionati statunitensi dell’anno scorso.

La ventiduenne statunitense, che aveva già corso due turni dei 400 metri e la batteria dei 400 metri ostacoli nei giorni scorsi, ha ancora enormi margini di miglioramento e potrebbe essere la prossima atleta in grado di infrangere le barriere dei 53 secondi sui 400 metri ostacoli e dei 49 secondi sui 400 metri. Nelle liste mondiali di tutti i tempi Wilson diventa la diciassettesima sui 400 metri e la ventiquattresima sui 400 metri ostacoli. La specialista dei 100 metri ostacoli Masai Russell si è piazzata seconda in 55”21 davanti a Vanessa Wilson (55”59). Si preannuncia quindi un’altra stagione straordinaria per i 400 metri ostacoli con la sfida a tre tra la primatista mondiale e campionessa olimpica Sydney McLaughlin, la campionessa europea Femke Bol e Britton Wilson.