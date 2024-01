Weir e Fabbri ricominciano ad entusiasmare nel peso di Nordhausen

Ottime prestazioni in Germania dei due lanciatori compagni di allenamento

I due grandi specialisti azzurri del getto del peso, Leonardo Fabbri argento mondiale a Budapest 2023, e Zane Weir oro europeo a Istanbul sempre nello scorsa stagione in cui sono stati spesso protagonisti di grandi sfide in ogni genere di meeting, si sono subito mostrati in grande forma a Nordhausen, in Germania, con l’ennesima super sfida che ha visto il successo di Weir con un lancio a 21.84, migliore prestazione mondiale dell’anno, mentre Fabbri che solo il giorno prima aveva vittoriosamente debuttato a Lodz, con un buon 21.26, non è stato da meno giungendo secondo con 21.67 e migliorando anche il proprio record personale al coperto.

Splendido inizio quindi per i due compagni di allenamento sotto la guida attenta e determinante di Paolo Dal Soglio, già capaci di ottime misure che sono di buon auspicio nella stagione dei Mondiali indoor di Glasgow in programma dall’1 al 3 marzo, esaltante preludio agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi.

La gara si è accesa al quarto turno con la fiammata vincente di Weir, autore anche di un 21.16 al quinto tentativo, dopo un avvio in sordina con un nullo, 20.11 e 20.69 prima di chiudere con 20.78 all’ultima prova, ricordando come il suo primato assoluto sia quello straordinario 22,44 all’aperto ottenuto a Padova l’anno scorso, misura che mancava da quasi 35 anni ad un atleta europeo.