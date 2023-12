Wanyonyi e Cherotich vincono il premio di Rising Star del 2023

SPRINT NEWS

Premio prestigioso per i due atleti che puntano sempre più in alto

© Getty Images

Il premio di Rising Star è andato alla medaglia di bronzo dei Mondiali dei 3000 siepi la keniana Faith Cherotich e all’argento mondiale degli 800 metri, il suo connazionale Emmanuel Wanyonyi.

Emmanuel Wanyonyi è stato selezionato tra i dieci candidati per il premio di atleta emergente della stagione 2022 per World Athletics e in tal modo il mezzofondista ha fatto uno step ulteriore nella sua carriera entrando nella rosa ristretta dei tre finalisti per lo stesso premio.

Il campione del mondo under 20 di Nairobi degli 800 metri, che si è classificato al quarto posto nella finale dei Mondiali di Eugene 2022, ha iniziato la stagione al meglio contribuendo al titolo mondiale del Kenya nella mixed relay ai Campionati del Mondo di corsa campestre di Bathurst in Australia.

Durante la stagione estiva Wanyonyi si è piazzato tra i primi due in nove gare sulle undici disputate sugli 800 metri, incluse le batterie e le semifinali.