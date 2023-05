Venerdì 2 Giugno un Golden Gala stellare

Comunicati tutti gli iscritti per la tappa italiana della Diamond League

Il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana del più importante circuito mondiale di atletica denominato Diamond league, si svolgerà quest’anno in una sede insolita quale quella dello Stadio Ridolfi di Firenze a causa della indisponibilità dell’Olimpico di Roma come già accadde nel 2021, ma anche in un data molto particolare visto che il 2 Giugno è la Festa della Repubblica Italiana ed in tal senso, quella serata sarà certamente una grande festa dell’atletica mondiale per la presenza di tantissimi campioni internazionali che dovrebbero garantire una delle più belle edizioni mai disputate.

E’ stato comunicato ieri l’elenco completo degli iscritti alle 15 gare in programma e, salvo defezioni impreviste degli ultimi giorni, si è avuta la conferma già nell’aria da qualche settimana che si potrà assistere a delle sfide esaltanti a cominciare, certamente, dalla regina di tutte le discipline dell’atletica, i 100 metri, che vedranno nella gara maschile l’attesissimo scontro tra il campione olimpico Marcell Jacobs, il campione del mondo Fred Kerley, il vincitore del Trofeo del Diamante sui 100 metri l’anno scorso, lo statunitense connazionale di Kerley, Trayvon Bromell, ma anche il velocista che appare più in forma al momento, il keniano Ferdinand Omanyala reduce da un ottimo 9″84 controvento nel Kip Keino Classic di Nairobi.

Una gara veramente straordinaria che vedrà sui blocchi anche il quarto delle Olimpiadi di Tokyo, il sudafricano Akani Simbine vincitore due anni fa al Golden Gala, poi il cingalese Yupun Abeykoon, il giamaicano Yohan Blake e l’altro atteso azzurro Samuele Ceccarelli che ieri ha rilasciato queste dichiarazioni, alla presentazione dell’evento avvenuto a Firenze, in merito al suo debutto stagionale in una competizione così ricca di eccezionali avversari.