Vallortigara riparte sabato da Modena con vista su Rabat

Il bronzo mondiale di Eugene in gara il 28 maggio nella Diamond in Marocco

Elena Vallortigara l’azzurra del salto in alto femminile che l’anno scorso a Eugene, nel corso dei Mondiali in Oregon, ha regalato all’Italia l’unica medaglia in pista con il suo fantastico terzo posto a quota 2,00 metri, è pronta al debutto all’aperto dopo una stagione invernale leggermente altalenante a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno condizionata in parte, con il picco dell’eccellente misura di 1.95 nell’importante meeting a Banská Bystrica in Slovacchia, il titolo italiano indoor ad Ancona, ma anche la piccola delusione agli Euroindoor di Istanbul dove si è fermata alle qualificazioni con la misura di 1.82.

Adesso è tempo di iniziare la nuova strada che la porterà a Budapest ad agosto per cercare di confermare nei mondiali ungheresi lo straordinario podio del 2022, e la prima uscita per prendere confidenza di nuovo con la pedana sarà quella di sabato prossimo 20 maggio a Modena, in una riunione nazionale, per poi affrontare il primo grande appuntamento internazionale dell’anno dove certamente gli stimoli non le mancheranno, essendo il secondo meeting della Diamond League 2023 che si svolgerà a Rabat domenica 28 maggio.

Per Elena, come è logico che sia in tale prestigioso contesto, vi saranno avversarie di grande spessore tecnico a cominciare dalla campionessa mondiale indoor Yaroslava Mahuchikh, medaglia d’argento nella finale iridata in Oregon della passata estate davanti proprio all’azzurra, e poi dall’altra ucraina Iryna Gerashchenko, quarta ai Giochi di Tokyo e ai Mondiali di Eugene dove saltò la stessa misura di Vallortigara, ma con un maggior numero di errori totali.