Valensin superlativa sui 200 indoor con un eccellente 23″79

Per l'allieva appena diciassettenne il primato italiano sia under 18 che 20

Elisa Valensin, 17 anni compiuti il primo gennaio scorso e quindi atleta al secondo anno della categoria allieve, ha definitivamente mostrato al Palaindoor di Padova quale enorme potenziale e talento possegga e, dopo aver già stupito nello scorso fine settimana grazie a un ottimo crono sui 60 H con ostacoli da assoluti, ha compiuto una grande impresa sulla disciplina in cui forse è maggiormente predisposta, i 200 metri, dominando la sua serie con il crono di 23″79 che rappresenta oltre al nuovo primato italiano under 18, anche quello under 20, sottratto peraltro alla nostra principale specialista del momento, Dalia Kaddari che aveva corso in 23″85 nel 2020.

Splendida la volata della giovane milanese, la cui straordinaria passione per l’atletica la porta varie volte alla settimana a Bergamo per allenarsi sotto la sagace guida di Fausto Frigerio, che supera ovviamente anche il precedente limite allieve al coperto appartenente a Chiara Gherardi dal 2018, e si avvicina molto anche al proprio personale all’aperto di 23″63 realizzato in estate agli Europei under 20 di Gerusalemme dove ha raggiunto la finale piazzandosi al settimo posto, in un contesto con avversarie ben più grandi di lei.

Atleta veramente dal potenziale enorme, molto abile non solo sugli ostacoli veloci ma anche sul giro di pista con barriere dove nella passata stagione è scesa a 58″33, per diventare la terza allieva di tutti i tempi a livello nazionale, prima di lottare per le medaglie al Festival olimpico della gioventù europea di Maribor.