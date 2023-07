Un grande Stecchi vince nell’asta di Madrid con 5,82

Ottima prestazione del saltatore azzurro che eguaglia il proprio personale

Cresce sempre di più la condizione di Claudio Stecchi che ieri sera, nella gara del salto con l’asta del Meeting di Madrid, tappa Silver del Continental Tour, ha ottenuto una prestigiosa vittoria con la misura di 5,82 che gli ha consentito di eguagliare il proprio personale, con anche tre tentativi successivi falliti a 5,91 per provare a raggiungere il mitico primato italiano del suo tecnico Giuseppe Gibilisco, realizzato in occasione della vittoria ai Mondiali di Parigi 2003.

A circa un mese dai Mondiali di Budapest quindi, un’ennesima dimostrazione di grande forma per il saltatore fiorentino, in una stagione in cui è finalmente riuscito a trovare una stabilità da un punto di vista fisico che gli sta regalando notevoli soddisfazioni, con la consapevolezza di poter affrontare la manifestazione iridata da protagonista, e va sottolineato anche come nella gara abbia superato atleti importanti, quali tra gli altri il greco Emmanouíl Karalis, argento agli Euroindoor di Istanbul 2023, secondo con 5,72.

Se Stecchi ha entusiasmato, va evidenziata anche l’ottima prova nell’evento della specialista degli 800 metri Eloisa Coiro, che ha sfondato per la prima volta in carriera la soglia dei due minuti con il crono 1’59″96, sulla pista verde dello stadio Vallehermoso.