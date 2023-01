Un coraggioso Crippa sale sul podio del Campaccio

© Fidal/Colombo

Il burundese Rodrigue Kwizera, grande specialista dei cross e vincitore nel 2022 di varie prove di World Athletics Cross Country Tour Gold, ha vinto come da nostro pronostico la 66esima edizione del Campaccio a San Giorgio su Legnano, al termine di una gara appassionante dove è stato grande protagonista l’azzurro Yeman Crippa, che ha fatto il ritmo della gara per gran parte degli ultimi due giri su cinque di 2 km, per poi venire superato nei 500 metri finali dal vincitore e da Birhanu Balew, atleta del Bahrain, arrivato secondo per pochissimi millesimi, in quanto ad entrambi è stato assegnato lo stesso crono di 28’42 per i 10 km del percorso. Crippa ha comunque chiuso in un’ottima terza posizione con 28’47, davanti al fortissimo ugandese Oscar Chelimo, bronzo mondiale under 20 di corsa campestre ad Aarhus nel 2019 e terzo nei 5000 metri ai Campionati Mondiali in Oregon lo scorso anno, che aveva battuto Yeman l’ultimo dell’anno scorso nella BOclassic di Bolzano su strada.