Un 2023 a tutto sprint  

SPRINT NEWS

I momenti salienti della stagione passata della velocità mondiale

Mentre l’anno si sta concludendo, riviviamo i momenti salienti della stagione della velocità mondiale a livello internazionale, in campo maschile e in campo femminile, cominciando inevitabilmente dall’atleta che ha lasciato maggiormente il segno in questo 2023 in pista, pur non avendo realizzato nessun primato del mondo, Noah Lyles capace di realizzare una sensazionale tripletta sui 100, 200 e staffetta 4×100 ai Campionati del Mondo di Budapest, ma ricordando anche oltre al fenomenale velocista statunitense come vi sia stata una profondità di risultati tecnici senza precedenti, con quaranta velocisti che hanno corso i 100 metri in meno di 10 secondi, migliorando il record stabilito nell’anno scorso quando furono in 35 ad infrangere questa barriera.

Lyles ha vinto il primo titolo mondiale della sua carriera sui 100 metri a Budapest con 9”83, eguagliando la migliore prestazione mondiale dell’anno stabilita da Zharnel Hughes, che al meeting di New York dello scorso Giugno ha battuto lo storico record britannico detenuto da Linford Christie dal 1993 ma grande impressione ha pure destato il ventenne del Botswana, Letsile Tebogo, che ha conquistato la prima medaglia nella storia dell’Africa ai Mondiali sui 100 metri con il record nazionale di 9”88 battendo per un solo millesimo di secondo Hughes, mentre il giamaicano Oblique Seville si è classificato quarto per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali correndo sempre in 9”88.