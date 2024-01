Tutto pronto per il memorial Alessio Giovannini

l ritorno in pista di Marta Zenoni sui 1500 metri

© sprintnews Si svolgerà sabato 20 gennaio al Palacasali di Ancona, il più importante impianto indoor italiano dedicato all’atletica, la terza edizione del Memorial Alessio Giovannini, meeting a invito dedicato al giornalista marchigiano responsabile comunicazione della Federazione, scomparso prematuramente a soli 40 anni nel 2019.

Un evento nato due anni fa per commemorare Alessio, che sta diventando sempre più importante da un punto di vista tecnico e saranno tante le gare di sicuro interesse, a cominciare dai 1500 metri femminili che vedranno il ritorno in una gara su pista, di Marta Zenoni, straordinario talento del mezzofondo azzurro.

La ventiquattrenne atleta bergamasca, che vive e si allena a Roma da circa due anni sotto la guida tecnica di Emilio De Bonis, ha spesso dovuto lottare in carriera contro problemi di vario genere, ed è tornata a gareggiare in Dicembre nella staffetta mista degli Eurocross di Bruxelles, dopo un’operazione nel febbraio dell’anno scorso a entrambi i tendini di Achille, mentre l’ultima competizione dentro uno stadio risale all’11 settembre del 2022 in occasione di un 1500 a Zagabria, mentre addirittura sulla distanza indoor al 17 gennaio del 2016, quando fece a Padova il suo attuale personale di 4’16″02.

Tra le sfide principali c’è quella dei 400 metri con due campioni europei under 23 della 4×400 all’esordio stagionale a cominciare da Lorenzo Benati, sceso a 45’39 in estate all’aperto, mentre in sala ha un personale di 46″91, che se la vedrà con Riccardo Meli capace un anno fa proprio ad Ancona di compiere il salto di qualità conquistando il titolo italiano assoluto, dopo aver corso in 46″38, per poi migliorarsi anche outdoor in 45″74.