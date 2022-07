Tutti i convocati per i mondiali di atletica in Oregon

I 60 azzurri che parteciperanno alla competizione iridata di Eugene

Come avevamo anticipato pochi giorni fa, dopo che il 26 giugno scorso era stato chiuso il termine fissato per ottenere la qualificazione alle gare di atletica dei Campionati del Mondo che si disputeranno a Eugene, in Oregon-Stati Uniti dal 15 al 24 luglio prossimo, ieri è stata diramata la composizione ufficiale della squadra italiana che volerà negli States per difendere i colori azzurri.

Diciamo subito che, rispetto a tutti gli aventi diritto in quanto qualificati per aver ottenuto il minimo fissato per ciascuna specialità oppure per essere entrati nei posti utili definiti dal ranking di World Athletics, ci sono state delle ulteriori defezioni oltre a quelle già registrate direttamente dall’apposita sezione del sito della massima federazione mondiale “Road to Oregon”.

Saremo dunque rappresentati in 30 delle 49 gare in programma, con la presenza globale di 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne, con la sorpresa maggiore e apparentemente inspiegabile dell’assenza del pluriprimatista italiano in pista e su strada Yeman Crippa che, pur avendo lo standard sia per i 5000 che per i 10000 metri, aveva da tempo scelto di correre solo quest’ultimi, per poi fare entrambi agli Europei di Monaco di Baviera ad agosto, e invece non compare nell’elenco.