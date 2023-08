Tutti gli orari degli azzurri ai Mondiali in Ungheria

Nella giornata inaugurale subito la 20 km di marcia con Fortunato e Stano

Tra 7 giorni esatti, sabato 19 agosto, comincerà a Budapest la diciannovesima edizione dei mondiali di atletica che si svolgeranno sino alla domenica 27 con la presenza di 78 atleti italiani, 43 uomini e 35 donne, uno in meno rispetto a quanto annunciato due giorni fa a causa della sopraggiunta indisponibilità nelle ultime ore, dello specialista dei 400 metri facente parte del gruppo della staffetta del miglio, Vladimir Aceti costretto a rinunciare per una microfrattura vertebrale.

Saranno 8 giornate di gare estremamente interessanti a cominciare da quella inaugurale che presenterà subito momenti di grande emozione da parte di tutti i tifosi italiani, con la prima competizione in programma alle 8,50 del mattino rappresentata dalla 20 km di marcia, dove saranno al via due atleti italiani con grandi ambizioni e possibilità, a cominciare dal campione olimpico sulla distanza ma anche mondiale sulla 35 Massimo Stano, e poi da Francesco Fortunato che ha dimostrato in questa stagione una straordinaria crescita agonistica culminata nella vittoria degli Europei a squadre.