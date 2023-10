Trionfo lombardo ai Campionati italiani cadetti di Caorle

Il dettaglio delle principali prestazioni realizzate

La Lombardia ha conquistato la vittoria nella classifica per regioni dei campionati italiani cadetti disputati allo Stadio Giovanni Chiggiato di Caorle, che ha ospitato questa manifestazione per il secondo anno consecutivo, totalizzando 593 punti e precedendo le rappresentative del Veneto secondo con 573 punti, e del Piemonte terzo a 534 punti. La Lombardia ha vinto anche la classifica maschile con 301 punti, mentre il Veneto ha conquistato la vetta nella classifica femminile con 302 punti.

La bella manifestazione è stata preceduta venerdì dalla cerimonia inaugurale alla quale ha partecipato il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi come testimonial d’eccezione, il quale di fatto non ha mai preso parte ai campionati italiani cadetti avendo cominciato seriamente con l’atletica da allievo, quindi dopo il compimento dei 16 anni. Gimbo è stato travolto dall’affetto dei ragazzi in un’atmosfera festosa con il campione azzurro che ha abbracciato i giovani atleti uno per uno e si è concesso a loro scattando selfie e firmando autografi.

La due giornate di gara del sabato e della domenica sono state contraddistinte in particolare dalle prestazioni di alcuni dei giovanissimi atleti a cominciare da quello più atteso della vigilia, il quindicenne lombardo Daniele Inzoli che non ha certo tradito le aspettative vincendo per il secondo anno consecutivo il salto in lungo con l’eccellente misura di 7.51m.