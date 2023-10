Trionfo di Mattia Furlani nella serata degli Oscar Europei

Il 18enne saltatore azzurro conquista il rising star al secondo tentativo

Straordinario risultato di prestigio per l’atletica italiana, ottenuto ieri sera dal suo talento più cristallino, il 18enne Mattia Furlani, che ha conquistato l’Oscar giovanile dell’atletica europea, il “Men’s Rising Star 2023”, nel corso dell’assegnazione dei premi Golden Tracks conferiti da European Athletics.

Per il fenomenale saltatore reatino, solamente al primo anno della categoria juniores under 20, è il coronamento di una stagione che l’ha visto conquistare la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei under 20 di Gerusalemme con 8,23 sfiorando il personale di 8,24 dopo essere atterrato anche a 8,44 ventoso a Savona, la miglior misura di sempre al mondo per un teenager in ogni condizione, peraltro al secondo tentativo dopo essere già stato candidato l’anno scorso per il prestigioso trofeo.

Il trionfo porta ulteriormente alla ribalta internazionale il giovanissimo atleta azzurro, promessa del futuro ma anche campione di oggi, che è stato preferito ad altri due fenomeni emergenti quali il quattrocentista norvegese Havard Bentdal Ingvaldsen, campione europeo under 23 oltre che sesto ai mondiali, e il mezzofondista olandese Niels Laros, vincitore di due ori nei 1500 e 5000 metri agli europei under 20, in base ai voti espressi dal pubblico sui profili social EA, dalle Federazioni, dai media e da un panel di esperti.