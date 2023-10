Traina e Gianpaolo campioni italiani under 20 di marcia

Disabato e Di Fabio vincono il titolo sulla 10 km under 18

Si sono assegnati domenica sulle strade di Alessandria, i titoli italiani sulla 20 km di marcia riservata agli atleti juniores, quelli sotto i 20 anni, ed il successo è arriso a Giada Traina tra le donne e a Diego Giampaolo tra gli uomini, con la prima che ha bissato il titolo conquistato al coperto questo inverno sui 5000 metri in pista, realizzando con 1h37’01 un crono di rilievo per la categoria, a meno di un minuto dalla migliore prestazione italiana juniores di Antonella Palmisano che fece 1h36’21 nel 2010, anche se va ricordato come Alexandrina Mihai abbia corso alla fine del 2022 in 1h35’99, due giorni prima di ottenere la cittadinanza italiana.

Nella gara delle ragazze al secondo posto troviamo l’argento europeo under 20 dei 10.000 metri, Giulia Gabriele, al traguardo in 1h37’50 nel suo debutto sulla distanza, mentre è arrivata terza Sofia Fiorini in 1h39’44.

Tra gli uomini il romano Giampaolo ha completato la tripletta di titoli in questa stagione, dopo quelli di 5000 indoor e 10.000 su pista, vincendo in 1h30’11 con quasi due minuti di vantaggio su Andrea Di Carlo secondo con 1h31’55, mentre terzo è stato Alessio Ciccarese in 1h32’31.