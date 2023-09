Tortu sesto sui 200 di Brussels in 20″30

Vittoria dello statunitense Bednarek con 19"79

Nella splendida cornice del rinnovato Stadio Re Baldovino di Brussels, in occasione dell’ultimo meeting della stagione 2023 di Diamond League, prima delle finali di Eugene, Filippo Tortu ha chiuso i 200 metri maschili con il crono di 20″30 al sesto posto nella gara vinta dallo statunitense Kenny Bednarek in 19″79 davanti al britannico Zharnel Hughes con 19″82, mentre il campione olimpico il canadese Andre De Grasse si è ritrovato alla fine di una stagione non brillante con un eccellente 19″89 per il terzo posto davanti al connazionale Aaron Brown quarto con 19″98, mentre il liberiano Joseph Fahnbulleh ha finito di poco davanti all’azzurro con 20″24.

Ayomide Folorunso ha invece conquistato il quinto posto nei 400 ostacoli donne con il crono di 54″42 nella gara dominata dalla fenomenale olandese Femke Bol con 52″11, e ottenuto il diritto a disputare le finali dell’Oregon in programma nel fine settimana del 16 e 17 settembre, insieme agli altri azzurri Leonardo Fabbri per il getto del peso, Larissa Iapichino per il lungo, Roberta Bruni per l’asta e Andy Diaz per il triplo mentre, il campione del mondo dell’alto Gianmarco Tamberi, ha rinunciato a partecipare e non difenderà gli ultimi due titoli conquistati nell’alto.

Nel triplo donne, sempre per quanto riguarda le atlete italiane, sesto posto per Dariya Derkach con 14,17 e sesto per Ottavia Cestonaro con 13,76 nella serata che ha consegnato il primo superamento della barriera dei quindici metri in carriera alla giamaicana Shanieka Ricketts vittoriosa con 15,01.