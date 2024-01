Tentoglou debutta al meeting di Ostrava

Per Girma e Kerley invece debutto a Boston il 4 febbraio

La stagione al coperto non è ancora entrata nel vivo ma si preannunciano i debutti dei grandi dell’atletica mondiale e, tra questi, è stato annunciato l’esordio del fenomenale saltatore greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico di Tokyo 2021, Mondiale di Budapest 2023, con uno straordinario palmares che vede anche un altro titolo mondiale al coperto a Belgrado 2022, oltre che vari titoli europei, due all’aperto e tre al coperto, senza dimenticare la medaglia d’argento all’aperto di Eugene 2022.

Il venticinquenne atleta sarà in gara il prossimo 30 gennaio nel Czech Indoor Gala di Ostrava, evento Gold del World Athletics Indoor Tour Gold dove Tentoglou ha già vinto da giovanissimo nel 2018, ma anche due anni dopo nel 2020, e sarà per lui l’occasione per testare la condizione in vista dei campionati iridati al coperto di Glasgow a marzo, ma anche per provare a battere il record del meeting di 8,21 stimolato nell’occasione dal primatista ceco Radek Juska e dal talento emergente Petr Meindlschmid.

Tra le altre atlete annunciate nel meeting Ceco anche la campionessa mondiale della 4x400m Lieke Klaver, velocista olandese due volte finalista mondiale dei 400 metri, che ha conquistato l’argento europeo indoor dei 400 l’anno scorso, dopo aver aperto la sua stagione 2023 con il record del meeting di Ostrava di 51″00.