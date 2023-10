Tamberi fuori dall’elenco delle 11 nomination per l’atleta dell’anno

Dopo quelle femminili diramate le liste maschili con l'assenza del campione mondiale dell'alto

World Athletics, la massima federazione mondiale di atletica, dopo aver annunciato le 11 candidate femminili che lotteranno per l’Oscar di miglior atleta donna assoluta del 2023, ha diramato ieri i nomi degli 11 uomini che si contenderanno l’ambito titolo e, tra questi, non c’è purtroppo il campione del mondo del salto in alto, l’azzurro Gianmarco Tamberi che, con il suo straordinario successo nell’evento iridato di Budapest ad agosto, ha ottenuto l’ultimo trofeo mancante alla sua eccezionale carriera in cui ha vinto in tutte le più importanti manifestazioni europee e mondiali, sia al coperto che all’aperto.

L’elenco degli atleti presenti è sicuramente di altissimo prestigio con la presenza di 10 campioni del mondo al pari di Gimbo e, forse, se il keniano Kelvin Kiptum non avesse compiuto domenica scorsa la sensazionale impresa di battere il record mondiale della maratona, a Chicago, strappandolo al campione olimpico Kipchoge e avvicinando tantissimo la barriera delle 2 ore, quell’undicesimo posto tra i candidati sarebbe stato assegnato proprio al saltatore italiano.