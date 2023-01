Sydney McLaughlin atleta dell’anno per Track and Field News

© Getty Images

Nell’ultima retrospettiva dell’anno passato di atletica da consegnare definitivamente alla storia, va segnalata la nettissima vittoria ottenuta dalla primatista del mondo dei 400 ostacoli, Sydney McLaughlin, nella quarantottesima edizione del referendum della rivista statunitense Track and Field News, conosciuta dagli appassionati come la Bibbia dell’atletica anche perché si occupa di questo sport dal lontano 1948. La 23enne statunitense ha ricevuto il 98,7 % dei voti della giuria composta da 31 giornalisti e statistici nella votazione per le dieci migliori atlete della stagione 2022, con un verdetto tecnico che di fatto ha confermato, come per quello al maschile di Armand Duplantis, il riconoscimento assegnato da World Athletics nell’ambito degli Oscar Mondiali. La percentuale con la quale McLaughlin si è aggiudicata il primo posto è la più alta dal 2006, quando la quattrocentista statunitense Sanya Richards Ross fu votata con il 98.9% dei consensi, con ventisette esperti che hanno votato per il suo primo posto, mentre tre votanti hanno scelto Yulimar Rojas e uno ha espresso il suo voto in favore di Shelly Ann Fraser Pryce.