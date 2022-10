Super sfida tra Jepkosgei e Yehualaw nella maratona di Londra

SPRINTNEWS

Nella gara maschile favoriti Lemma, Bekele e Kipruto

La campionessa in carica ed ex primatista mondiale di mezza maratona Joyciline Jepkosgei e le etiopi Yalemzerf Yehualaw e Ashete Bekere guidano uno straordinario campo di partenti nella gara femminile della TCS London Marathon in programma nella mattinata di oggi 2 Ottobre 2022. Sette atlete in gara nella capitale britannica hanno un record personale al di sotto della barriera delle 2h19’ e, in tre, vantano un record personale al di sotto delle 2h17’. Jepkosgei ha vinto l’edizione dell’anno scorso della Maratona di Londra stabilendo il record personale e la migliore prestazione mondiale del 2021 con 2h17’43. La fuoriclasse keniana ha vinto la Maratona di New York in 2h22’38 nel 2019 e si è piazzata al secondo posto ai Mondiali di mezza maratona di Valencia nel 2018 in 1h06’54. Nel corso del 2022

Jepkosgei ha disputato una sola maratona a Boston, dove si è classificata settima in 2h24’43. Yehualaw, invece, è imbattuta nelle quattro gare disputate in questa stagione. L’etiope ha stabilito il record del mondo dei 10 km su strada correndo in 29’14 a Castellon lo scorso Febbraio e detiene il tempo più veloce al debutto in maratona, con il personale di 2h17’23 realizzato lo scorso Aprile ad Amburgo. Nell’ultimo test prima di Londra Yehualaw ha vinto la Antrim Coast Half Marathon in 1h04’22” lo scorso 28 Agosto.