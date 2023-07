Super Gardiner vola sui 400 metri di Szekesfehrvarin in 43″74

Grandi prestazioni anche di Amusan e Alfred nei 100 ostacoli e piani donne

Il campione olimpico Steven Gardiner ha stabilito nel corso del meeting di Szekesfehrvar in Ungheria, prova Gold del Continental Tour 2023, la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 400 metri maschili con lo straordinario tempo di 43”74, seconda migliore prestazione della sua carriera dopo il 43”48 che gli permise di vincere il titolo mondiale a Doha 2019.

Nella gara in cui Gardiner ha entusiasmato ancora una volta per la sua corsa elegante e leggera, definita da molti giornalisti come poesia in movimento, il giamaicano Rusheen McDonald è andato vicino ad infrangere la barriera dei 44 secondi con 44”03, suo miglior tempo dal 2015 quando corse la batteria dei Mondiali di Pechino in 43”93, in netto miglioramento rispetto al tempo di 44″83 con cui si era piazzato secondo venerdì scorso a Lignano Sabbiadoro alle spalle del botwano Letsile Tebogo.