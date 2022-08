Super Dester riscrive dopo 26 anni il record italiano nel decathlon: 8218 punti

Splendida impresa del multiplista azzurro nel corso degli Europei di Monaco

Nella seconda giornata dei Campionati Europei di atletica, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, l’Italia è entrata di forza nel medagliere con tre podi di cui l’oro di Jacobs nei 100 metri, e i due bronzi di Crippa nei 5000 e Giupponi sui 35 km di marcia, che rappresentano già un progresso rispetto alla precedente edizione di Berlino 2018 quando il bottino complessivo fu di solo 4 terzi posti.

Al di là di questi splendidi risultati, ce n’è stato però un altro non contraddistinto da una medaglia, ma che ha un grandissimo valore in quanto è stato battuto un record italiano che resisteva da 26 anni, quello degli 8169 punti che Beniamino Poserina totalizzò nel decathlon il 6 ottobre 1996 a Formia, ad opera del 22enne Dario Dester che ha chiuso ieri la sua due giorni di gare, dopo la decima massacrante prova sui 1500 metri della specialità degli autentici superatleti dell’atletica, con il punteggio di 8218.

La prova di Dario è stata esaltante sino alla fine ed ha anche lottato per conquistare un posto sul podio, essendo rimasto in seconda posizione per lunghi tratti della competizione, ma poi purtroppo è scivolato in quinta dopo la nona prova del lancio del giavellotto e, nella sesta definitiva finale, dopo la terribile gara del mezzofondo, non togliendo nulla alla sua fantastica impresa.