Stano e Palmisano secondi nella gara test della staffetta di marcia

I due campioni olimpici hanno sperimentato la nuova prova delle Olimpiadi

Che piaccia o meno, la nuova staffetta mista della marcia prevista sulla distanza classica della maratona di corsa di 42,195 km, è una nuova specialità olimpica di Parigi 2024 e, a Modugno in provincia di Bari, si è disputata per la prima volta in Italia con la partecipazione di tutti i nostri migliori specialisti, con una particolare attenzione ai due campioni a cinque cerchi di Tokyo, Antonella Palmisano e Massimo Stano, i quali hanno conquistato un brillantissimo secondo posto battuti di soli 20 secondi dal duo cinese formato dalla primatista del mondo della 20 km Yang Jiayu, oro a Londra 2017, e dal finalista olimpico e due volte finalista mondiale Wang Kaihua.

È stata proprio la Yang a mettere la freccia nella frazione finale, superando Palmisano a sei chilometri dal termine, dopo che i due pugliesi festeggiatissimi dai tifosi della loro Regione, avevano condotto fin dall’inizio in una mattinata non calda (8 gradi in partenza) e caratterizzata da raffiche di vento, con la Cina vittoriosa in 2h59’10 davanti all’Italia di Massimo e Antonella con 2h59’30, e terza piazza per gli altri azzurri Francesco Fortunato e Valentina Trapletti in 3h04’42.

Le parole di Stano: “È una specialità strana, mi ci devo ancora abituare! Ma sono contento di come sia andata. Nella prima frazione ho praticamente passeggiato, sono andato via facilmente e rispetto ai test di dicembre di Castelporziano ho avuto sensazioni molto migliori. Nel periodo di recupero ero in un’area delimitata in cui potevamo marciare e camminare. Poi negli ultimi cinque chilometri della mia seconda frazione, quando potevo essere più libero di aumentare, ho avuto un po’ di fitte al diaframma e ho perso fluidità, ma per essere gennaio è molto buono.