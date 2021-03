Sofiia Yaremchuk corre per l'Italia

L'ucraina è diventata italiana per meriti sportivi

La storia dell’Atletica, moderna e passata, è ricca di casi di atleti che iniziano la loro carriera agonistica correndo sotto la bandiera dello stato in cui sono nati, e poi cambiano nazionalità rappresentando quindi un altro Paese.

Questo succede per vari motivi, tra le donne specialmente per matrimonio e ricordiamo, per quanto riguarda l’Italia, i casi più famosi di Fiona May e Libania Grenot ma, talora, anche solo per meriti sportivi, come il caso dell’atleta di nascita ucraina, Sofiia Yaremchuk, diventata nostra concittadina dal gennaio di quest’anno.

La sua è una storia di passione per l’atletica ma anche di amore per l’Italia e allora, dopo aver letto qualcosa di lei, ho voluto intervistarla per conoscerla un po’ meglio.