Simonelli riparte dal Memorial Giovannini

Tanti azzurri impegnati in meeting italiani ed europei

La stagione al coperto entra nel vivo e, come sempre, il Palacasali di Ancona sarà l’impianto principale del fine settimana nazionale, con la terza edizione del Memorial Alessio Giovannini che, nelle ultime ore, ha visto aumentare il numero degli atleti di primo piano in gara, a cominciare da uno dei giovani grandi talenti dell’atletica italiana, Lorenzo Simonelli, specialista degli ostacoli ma sicuramente anche molto veloce nelle corse piane, il quale debutterà in questo 2024 sui 60 metri trovando quali interessanti avversari Marco Ricci, sceso a 6″65 nello scorso fine settimana, ma anche due dei suoi tre compagni della staffetta campione europea under 23, Junior Tardioli vincitore del trofeo di questo evento nel 2022, e Matteo Melluzzo.

Nella gara veloce riservata alle donne da seguire la sfida tra Johanelis Herrera, anche lei debutto, opposta alla under 20 Alice Pagliarini che ha corso domenica in 7″40, così come andrà seguita quella sui 60 ostacoli tra la tricolore assoluta Nicla Mosetti e Veronica Besana, con la curiosità al maschile di vedere all’opera il non ancora diciottenne Matteo Togni, di recente con 7″83 a un solo centesimo dalla migliore prestazione italiana under 20 proprio di Simonelli.

Un altro esordio stagionale sarà quello della specialista del triplo, Dariya Derkach, argento europeo indoor della specialità, la quale si cimenterà nel lungo per testare la condizione, e ricordiamo infine le presenze già confermate da giorni di Marta Zenoni nei 1500 donne, mentre nei 400 uomini si affronteranno Lorenzo Benati e Riccardo Meli.