Simonelli conferma a Losanna la sua grande crescita agonistica

Tutto l'approfondimento sul meeting svizzero della Diamond League

Grandissima serata di atletica ieri sera a Losanna nell’ambito di Athletissima, tappa svizzera della Diamond League disputata allo Stade Olympique della Pontaise in condizioni climatiche non ideali per la temperatura bassa che non ha certo favorito in particolare le gare di velocità, ma contraddistinta in ogni caso da vari primati del meeting stabiliti da Berihu Aregawi sui 5000 metri con 12’40’45, anche migliore prestazione mondiale dell’anno, Jakob Ingebrigtsen sui 1500 metri con 3’28”72, Femke Bol sui 400 metri ostacoli con 52”76 e da Beatrice Chepkoech sui 3000 siepi con 9’05”98, mentre Katie Moon ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno nel salto con l’asta con la misura di 4.82m.

Nello splendido impianto elvetico che ha registrato il tutto esaurito con la presenza di 12500 spettatori entusiasti e competenti, la gara più esaltante per i colori azzurri è stata quella dei 110 ostacoli maschili dove il primatista giapponese Shunsuke Izumya ha vinto la prima gara della sua carriera nel circuito del Diamanteal in 13”22, battendo di un solo centesimo il recordman svizzero e idolo locale Jason Joseph secondo con 13”23, con il francese Just Kwaou Mathey che si è piazzato tra i primi tre per la seconda volta in questa stagione di Diamond League con 13”37 dopo il secondo posto a Parigi in 13”09, ma straordinario è stato il quarto posto del finalista europeo indoor dei 60 metri, Lorenzo Ndele Simonelli, che ha sfiorato di un centesimo di secondo il suo record italiano under 23 con 13”41 all’esordio in una tappa di Diamond League all’estero.

Va evidenziato in particolare come il 21enne ostacolista romano avesse ottenuto il crono del suo personale di 13″40 ad Agropoli, un paio di settimane fa, in condizioni climatiche ideali mentre ieri sera ha lottato alla pari con avversari con limiti ben inferiori al suo, basti pensare al 13″04 e 13″10 dei primi due classificati, e questo la dice lunga sull’impresa del giovane atleta azzurro pronto a spiccare il volo verso nuovi importanti traguardi.