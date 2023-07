Sabato e domenica il Challenge verso gli assoluti di Molfetta

A Modena interessanti sfide per un posto nella massima rassegna nazionale di atletica

Il Challenge Assoluto di atletica è una novità introdotta dalla nuova Federazione negli ultimi tre anni che ha dato adito, per la verità, a varie discussioni in merito al fatto che renda più complicato l’accesso ai campionati assoluti per partecipare ai quali bastava, un tempo, ottenere dei minimi abbastanza abbordabili legati alle varie discipline, mentre adesso nella logica di limitare la partecipazione alla massima manifestazione nazionale solo a 12 o 16 atleti, in relazione della specialità praticata, si sono resi molto proibitivi i limiti da raggiungere e si è creato il Challenge che, di fatto, è una prova di qualificazione per poter garantirsi l’accesso all’atto finale degli assoluti che si terranno a Molfetta dal 28 al 30 luglio prossimo.

Guardando in ogni caso solo l’aspetto agonistico dell’evento che si svolgerà a Modena sabato 8 e domenica 9 luglio, si potrà assistere a sfide molto interessanti dove saranno impegnati anche vari giovani atleti che, pochi giorni dopo, partiranno per la Finlandia direzione Espoo dove saranno impegnati nei Campionati Europei under 23, a cominciare dal ventenne sprinter bergamasco Eric Marek, talento emergente della velocità azzurra, che nei 100 metri avrà la possibilità in pochissimi giorni di confermare tutte le sue potenzialità e, a cominciare dal Challenge, troverà come principale avversario il suo concittadino Roberto Rigali che ha superato di pochi millesimi, pochi giorni fa, nella finale del Meeting Internazionale di Nembro.