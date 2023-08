Road to Budapest: il mezzofondo

Dagli 800 ai 10.000 metri tutti i protagonisti da seguire con maggiore attenzione

Il fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen proverà a vincere il suo primo titolo mondiale sui 1500 metri un anno dopo il secondo posto alle spalle di Jake Wightman a Eugene, quest’ultimo peraltro assente in quanto infortunato, nella disciplina in cui ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo con il record olimpico e allora europeo di 3’28”32, migliorato due volte nel 2023 correndo in 3’27”95 a Oslo e 3’27”14 a Chorzow, oltre che i titoli europei outdoor a Monaco 2022, quello indoor a Istanbul 2023 e il trofeo della Diamond League a Zurigo nel 2022 con 3’29”02 di migliore prestazione mondiale della stagione passata.