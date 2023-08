Road to Budapest: i salti femminili

Iapichino tra le favorite per un podio nel lungo

Tra tutte le discipline femminili dei campionati del mondo che si disputeranno in pista a Budapest, dal 19 al 27 agosto prossimo, in quella del salto in lungo che vivrà le sue qualificazioni proprio nella giornata inaugurale di sabato prossimo gareggerà l’atleta azzurra maggiormente indiziata per un posto sul podio, la 21enne Larissa Iapichino che è reduce da tre successi consecutivi in Diamond League, anche se di fatto sono presenti quattro atlete che hanno saltato più di sette metri in stagione, in una competizione che non vedrà la presenza della campionessa olimpica e iridata di Eugene 2022, la tedesca Malaika Mihambo ferma per infortunio.

In cima alla classifica stagionale c’è la giamaicana coetanea dell’azzurra, Ackelia Smith, che ha ottenuto un personale di 7,08 m per vincere il Big 12 Conference Championships a maggio con cui si è portata al secondo posto nella lista giamaicana di tutti i tempi, ma per continuità di risultati appare ancor più pericolosa la statunitense Tara Davis-Woodhall, che ha superato i sette metri per tre volte in questa stagione, compreso un 7,11 leggermente ventoso dell’USATF Bermuda Grand Prix a maggio, e con un record stagionale di 7,07 due settimane prima.

Ma altre due statunitensi posso certamente farsi valere quali Quanesha Burks e Jasmine Moore con quest’ultima che ha saltato 7,03 metri ai Campionati NCAA Indoor, mentre la prima ha vinto con 6,98 la Diamond League di Londra dove non era presente Iapichino che ha dimostrato uno straordinario carattere nelle sfide dirette e che, a Budapest, sarà anche stimolata dal ricordo di quanto fece sua madre Fiona May, esattamente 25 anni prima, quando nello stesso impianto durante i Campionati Europei del 1998 saltò i 7,11 metri dell’attuale primato italiano.