Road to Budapest: 100 metri

SPRINTNEWS

I favoriti sia al maschile che al femminile per conquistare il titolo nella gara più veloce

Tra 6 giorni inizieranno a Budapest i campionati mondiali di atletica la cui gara tradizionalmente più affascinante è quella dei 100 metri che, per quanto riguarda gli uomini, esordirà proprio nell’atto inaugurale di sabato 19 agosto con le batterie mentre il giorno dopo ci saranno semifinali e finale. Nell’era del dopo Bolt la disciplina non ha trovato un dominatore assoluto come fu il mitico giamaicano per cui, anche in questa edizione dell’evento non c’è un favorito assoluto ma vari pretendenti in una gara dove non si può sbagliare nulla a cominciare dal tempo di reazione allo sparo dello starter perché alla fine, pochi centesimi o addirittura millesimi possono essere decisivi. C’è da evidenziare peraltro come da 20 anni, esattamente dai Mondiali di Parigi del 2003, l’oro maschile dei 100 metri non venga assegnato a un atleta che non sia giamaicano o statunitense, e allora fu il velocista del piccolo stato dei Caraibi Saint Kitts and Nevis, Kim Collins, ad imporsi molto a sorpresa con un crono addirittura superiore ai 10 secondi di 10″07 con cui potrebbe essere molto difficile entrare in finale tra 6 giorni.

In tale ottica va evidenziato come il primatista stagionale sia con 9″83 un britannico, anche se di fatto di nascita caraibica nell’isola di Anguilla di cui è cittadino, Zharnel Hughes, campione europeo dei 200 metri l’anno scorso a Monaco di Baviera, ma che sembra aver trovato quest’anno una maturità agonistica ancor maggiore che l’ha portato a battere i due record britannici sia dei 100 con il tempo sopra citato, che dei 200 con un fantastico 19″73 con cui ha anche sfiorato lo storico primato europeo di Pietro Mennea di 19″72. Insieme a Hughes, i principali favori del pronostico vanno anche al campione del mondo in carica Fred Kerley, che ha iniziato la stagione abbastanza presto ottenendo un miglio risultato di 9″88, ma negli ultimi tempi si è un po’ nascosto anche se poi ha gareggiato ai Trials statunitensi alla ricerca della qualificazione anche per i 200 metri, che ha però fallito giungendo quarto in finale, per cui la sua concentrazione e la sua carica agonistica saranno totalmente concentrati sui 100 al contrario di Hughes che sarà certamente impegnato su entrambe le distanze.