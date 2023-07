Record italiano di Nadia Battocletti sui 5.000 di Londra con 14’41″30

Grande impresa della mezzofondista azzurra nella Diamond League britannica

Fantastica, meravigliosa, entusiasmante Nadia Battocletti che aggiunge un’ennesima perla alla sua pur giovanissima carriera, appropriandosi del record italiano dei 5.000 metri nel corso della Diamond League di Londra, dove si è piazzata ottava con il crono di 14’41″30, superando il vecchio limite di Roberta Brunet di 14’44″50 risalente al 16 agosto 1996 ed ottenendo anche il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella gara vinta dall’etiope Gudaf Tsegay in 14’12″29 di primato del meeting ed anche personale, difficilissimo all’inizio per la mezzofondista trentina trovare la cadenza per lei adeguata con il gruppo immediatamente allungato per il ritmo imposto dalle pacemaker, e una situazione agonistica resa ancora più scomoda per aver fatto da lepre di se stessa dopo la frammentazione in tre gruppi delle atlete.

Posizione dopo posizione, l’azzurra ha però recuperato e superato atlete più avanti di lei come la norvegese Grovdal, fino a conquistare la posizione finale mentre davanti si sono giocate la vittoria sul rettilineo finale la Tesegay che ha piegato la resistenza della keniana Beatrice Chebet seconda in 14’12″22 e dell’olandese Sifan Hassan, terza ma anche lei al proprio primato che le vale il nuovo record europeo con 14’13″42.