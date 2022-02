Record italiano di Nadia Battocletti nei 3000 indoor

8'41"72 per la mezzofondista azzurra che supera il limite di Silvia Weissteiner

Difficile trovare nuovi aggettivi ogni volta che scende in pista, ieri era il suo debutto stagionale sull’anello al coperto, per Nadia Battocletti che si può semplicemente definire meravigliosa, e l’ennesima meraviglia la realizza battendo il record italiano dei 3000m indoor, a Val de Reuil in Francia, con il tempo di 8’41″72, che supera di oltre tre secondi il precedente primato appartenente da 15 anni a Silvia Weissteiner con 8’44″81.

Nadia, nell’evento silver di World Athletics Indoor Tour, chiude al secondo posto alle spalle dell’etiope Ayal Dagnachew (8’41″32), recuperando come spesso le accade tantissimo negli ultimi giri e, in tale occasione, straordinario il suo mille finale in 2’50, dopo passaggi al primo mille a 2’57 e al secondo mille a 5’51.

La mezzofondista che, come ben noto, è allenata dal padre Giuliano, tiene dietro grandi specialiste quali le etiopi Workua Getachew (terza, 8’41″95), Tigist Ketema (quarta, 8’43″91), Zerf