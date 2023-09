Record italiano di Battocletti sui 10 km in strada con 31’35

Grande prestazione della mezzofondista trentina a Pescara

Nadia Battocletti, 23enne icona assoluta del mezzofondo femminile italiano, non finisce mai di stupire oltre che per il suo immenso talento, anche per la capacità di resistenza a ogni inconveniente o delusione, e dopo aver reagito ampiamente alla sfortunata finale dei 5000 metri dei mondiali di Budapest, correndo un buon 1500 metri a Padova con il suo personale, questa mattina a Pescara ha conquistato il titolo italiano sui 10 km in strada a tempo di record italiano di 31’35.

Battuto il crono di 31’52 stabilito da Nadia Ejjafini undici anni fa, a Manchester il 20 maggio del 2012, per il suo secondo primato nazionale dell’anno dopo quello ottenuto nei 5000 con 14’41″30 sulla pista di Londra il 23 luglio scorso.

Per Nadia è quarto titolo italiano assoluto della stagione (da aggiungere ai successi di 5000, 10.000 e cross), il nono della carriera, quando mancano tre settimane al prossimo appuntamento dei Mondiali di corsa su strada a Riga, in Lettonia, dove il 1° ottobre sarà al via nei 5 chilometri.