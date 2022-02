Record europeo di Mechaal nei 3000 di Staten Island

Ottimi risultati ieri a New York nel corso del New Balance Indoor Grand Prix, svoltosi all’Ocean Breeze Athletics Complex di Staten Island nell’ambito del World Athletics Indoor Tour Gold.

Da evidenziare innanzitutto il record europeo indoor sui 3000m, con 7’30″82, da parte dello spagnolo Adel Mechaal che ha tolto due secondi al precedente primato di 7’32″41, appartenente al connazionale Sergio Sanchez dal 2010.

Al secondo posto il britannico Andrew Butchart con il proprio personale di 7’37″42 in una gara velocissima dove il guatemalteco Luis Grijalva ha stabilito il record nazionale del suo Paese con lo stesso tempo, l’altro britannico Jake Wightman ha fatto il personale con 7’37″81 per classificarsi al quarto posto e, con lo svizzero Jonas Raess che, a sua volta, ha battuto il record elvetico con 7’39″49.

Mechaal, che è passato ai 1000m in 2’32″47 e ai 2000m in 5’04″91, prima di scatenarsi in uno strepitoso 2’25″91 nell’ultimo chilometro, punterà al record spagnolo indoor dei 1500m a Birmingham alla fine di questo mese, per poi concentrarsi sui 3000 dei campionati mondiali di atletica al coperto che si svolgeranno a Belgrado dal 18 al 20 marzo prossimo.