Quincy Watts nuovo allenatore di Fred Kerley

Anche lo statunitense ex campione del mondo dei 100 sceglie una nuova guida tecnica

L’inizio dell’autunno 2023 è stato caratterizzato da una serie di cambiamenti di guida tecnica da parte di numerosi campioni dell’atletica, sia italiana che mondiale in vista delle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno, a iniziare da Marcell Jacobs che ha optato per il trasferimento da Roma in Florida alla corte di Rana Reider, poi Elena Vallortigara che ha optato per lasciare Siena e farsi seguire a Formia dalla primatista italiana dell’alto Antonietta Di Martino, mentre invece Antonella Palmisano è rimasta più che mai nella capitale dove sarà allenata dal marito Lorenzo Dessi.

Tanti anche i cambiamenti a livello internazionale, gli ultimi dei quali annunciati sono stati quelli del velocista statunitense Marvin Bracy, citato proprio da Jacobs come suo futuro compagno di squadra nel team Reider ma che invece aveva già annunciato la decisione di lasciare il gruppo per essere seguito dall’ex velocista Dennis Mitchell, che segue la campionessa mondiale dei 100 metri Sha’Carri Richardson e il vice campione olimpico Kenny Bednarek.

Ancor più interessante la svolta tecnica decisa dal campione del mondo dei 100 metri di Eugene 2022 Fred Kerley, il quale ha optato per l’abbandono del suo storico coach Alleyne Francique per trasferirsi in California, dove sarà seguito da Quincy Watts, campione olimpico sui 400 metri a Barcellona 1992 con lo straordinario tempo di 43”50.