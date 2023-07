Questa sera il Meeting Internazionale di Lignano Sabbiadoro

La serba Vuleta e tante stelle giamaicane in gara nella trentaquattresima edizione dell'evento

© Getty Images

Ivana Vuleta Spanovic guida un cast ricco di campioni nella trentaquattresima edizione del Meeting Internazionale Sport e Solidarietà di Lignano Sabbiadoro, in programma questa sera allo Stadio Guido Teghil, l’impianto che ospita da tanti anni gli atleti giamaicani del Team MVP guidato dai fratelli Steven e Paul Francis.

L’evento, valido quale prova Challenger del Continental Tour, rappresenta una delle manifestazioni di maggiore tradizione dell’atletica italiana, curata sempre nei minimi dettagli dal Professor Giorgio Dannisi, ideatore e promotore, oltre che da Stefano Scaini meeting director impegnato nel difficile compito di aggiornare continuamente la lista dei partecipanti visto che la competizione arriva in calendario a meno di una settimana dai Campionati giamaicani e statunitensi, e gli atleti di queste nazioni potrebbero cambiare sino alle ultime ore.

Una delle gare sempre più attesa del meeting è quella dei 100 metri femminili dove la stella sarà la giamaicana Natasha Morrison, terza ai Campionati nazionali di pochi giorni fa in 10”98 e tre volte seconda a Lignano nel 2015, 2021 e 2022, la quale vanta in carriera un oro olimpico con la staffetta 4×100 a Tokyo e due titoli mondiali con la 4×100 a Pechino 2015 e Doha 2019, oltre che un primato personale di 10”87 sui 100 metri.

Da seguire con attenzione anche le sorelle Tina e Tia Clayton, la prima campionessa mondiale under 20 sui 100 metri a Cali in 10”95, la seconda due volte campionessa mondiale juniores con la staffetta 4×100 a Kingston 2021 e Cali 2022 e sprinter accreditata di un personale di 11”23 realizzato a Kingston lo scorso 3 Giugno, ma anche Serena Cole, velocista nata nel 2004 accreditata di un personale di 11”13 e campionessa del mondo under 20 con la 4×100.