Pietro Riva a Valencia per abbattere il muro dell’ora sulla mezza

Domenica in Spagna su un percorso tradizionalmente molto veloce

Quando si corre su strada a Valencia, la cosiddetta Ciudad del Running, specialmente negli ultimi mesi dell’anno quando il clima è particolarmente adatto per le competizioni su distanze lunghe, ci si aspettano sempre dei grandi risultati cronometrici e ovviamente, la Mezza Maratona che si disputerà domenica 22 non si sottrae a questa abituale consuetudine, con grandi prospettive di eccellenti riscontri per tutti i partecipanti tra cui anche l’azzurro Pietro Riva, primatista italiano dei 10 km in strada con 27’50, che torna sui 21,097 chilometri della città spagnola dove è sceso a 1h00’30 un anno fa, e dopo il diciassettesimo posto ai Mondiali di Riga a inizio mese.

Per il 26enne atleta piemontese, il 2023 non è stato un anno semplice per via di un importante problema fisico che lo ha tenuto fermo proprio nei mesi estivi per cui, vista la buona prestazione avuta in Lettonia ai campionati iridati di corsa su strada, a dimostrazione di una condizione in crescita, è presumibile pensare che a Valencia Riva possa esprimersi ancora meglio e quindi cercare di avvicinare il suo limite, già molto vicino all’ora, e magari tentare di abbattere tale barriera, anche se il primato italiano di Yeman Crippa di 59’26, realizzato a Napoli nel febbraio del 2022, appare per adesso fuori portata.

Ricordiamo, in ogni caso, che in stagione Pietro si è confermato campione italiano dei 10.000 su pista, all’inizio di maggio a Brescia prima di essere costretto a fermarsi, e pure dei 10 km su strada a Pescara poco più di un mese fa, mentre l’anno scorso è stato brillante quinto nei 10.000 metri agli Europei di Monaco di Baviera