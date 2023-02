Per Bruni ultima tappa a Birmingham prima degli Euroindoor

C'è la finale del World Indoor Tour con 5 azzurri in gara

La primatista italiana del salto con l’asta, Roberta Bruni, sarà impegnata oggi pomeriggio nella finale del World Indoor Tour, in programma nella Utilita Arena di Birmingham, che assegnerà i premi per i vincitori delle classifiche di specialità e le wild card per partecipare di diritto ai Mondiali Indoor di Glasgow 2024.

Le discipline che assegneranno i punteggi sono i 60m, gli 800m, i 3000m e il salto con l’asta in campo femminile, i 400m, i 1500m, i 60H, il salto in alto e il salto in lungo in campo maschile. I migliori tre risultati di ciascun atleta conteranno per il punteggio finale.