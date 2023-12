Palmisano e Tamberi vincono gli Oscar dell’Atletica Italiana

A Furlani e Saraceni quello dei giovani più promettenti

Sono stati assegnati ieri i classici premi di fine anno conferiti dalla Federazione Italiana ai migliori atleti della stagione passata, sia per quanto riguarda gli assoluti che per i cosiddetti emergenti, ed i riconoscimenti sono stati attribuiti al maschile, senza troppe sorprese, a Gianmarco Tamberi per la categoria principale e al diciottenne Mattia Furlani per quella dei giovanissimi, mentre tra le donne dove c’era qualche maggiore incertezza su quello che sarebbe stato l’esito finale, gli Oscar è andati ad Antonella Palmisano e alla diciassettenne saltatrice Erika Saraceni, allieva che di fatto entrerà tra le juniores solamente all’inizio del nuovo anno.

L’esito delle votazioni è stato determinato dal mix dei voti espressi da una giuria di esperti per due terzi, oltre che dai like degli appassionati sui profili Facebook e Instagram di Atletica Italiana per un terzo, e vogliamo cominciare dal giusto riconoscimento dato alla straordinaria campionessa olimpica dei 20 km di marcia in Giappone, Palmisano, che è stata capace dopo quasi un anno e mezzo di sofferenza e fermo agonistico per vari problemi, culminati anche con un’operazione all’anca nello scorso dicembre, a ritornare in gara in primavera tra mille ulteriori paure, e conquistare poi una splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest, che ha avuto una valenza straordinaria e soprattutto ha fatto capire come Antonella sia carica e determinata per cercare di difendere il suo titolo a cinque cerchi a Parigi.

Il titolo mondiale nel salto in alto per completare il Grande Slam di successi, ha definitivamente proiettato Gimbo Tamberi nella leggenda dello sport italiano e l’Award nazionale non poteva assolutamente sfuggirgli come ulteriore stimolo per la prossima stagione in cui, anche lui, proverà certamente con tutta la sua immensa classe a ripetere il trionfo olimpico come sigillo estremo di un carriera sensazionale.