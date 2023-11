Palmero e Riva vincono la Corsa dei Santi

Si è svolta nella capitale la classica gara su strada del 1° di novembre

© sprintnews Più di 3500 partecipanti hanno partecipato ieri, sulle strade della Capitale, alla 15esima edizione della Corsa dei Santi, la gara sui 10 chilometri con partenza e arrivo a ridosso di piazza San Pietro, su un tracciato affascinante quanto impegnativo, con diversi saliscendi e le differenti pavimentazioni del centro storico di Roma.

Nella gara femminile la vittoria è andata alla 24enne Elisa Palmero che ha corso tutta la gara in solitaria chiudendo in 32’28 e migliorando il proprio limite sulla distanza, mentre alle sue spalle si è piazzata Grazia Razzano in 36’06 e la svedese Hanna Bergström in 37’29.

Nella competizione riservata agli uomini il successo è arriso al 22enne romano Federico Riva che ha tagliato il traguardo con il record personale di 28’38 con al secondo posto Stefano La Rosa in 28’46, mentre terzo è stato il marocchino Abdessamad El Yaagoubi con 29’15.

Le parole di Fornero: “Ho faticato un po’ nella prima parte se si considera che Roma è tutto un saliscendi ma il tracciato è qualcosa di straordinario in quanto a bellezza. Era la prima volta che partecipavo e sono molto felice di aver vinto e del crono che ho fatto”.

Le dichiarazioni di Riva: “È stata una gara spettacolare perché correre su questo palcoscenico per me che sono romano è qualcosa di speciale. Poi è anche uscito un ottimo tempo che dà fiducia per i miei impegni del 2024, un anno con tanti appuntamenti importanti”.