Pagliarini batte Iapichino sui 60 di Ancona

Per la saltatrice azzurra personale sulla distanza con 7"45

Nei 60 indoor del meeting indoor di Ancona la diciassettenne Alice Pagliarini dimostra subito un’ottima condizione e corre 7″40 la batteria per poi vincere la finale con 7″44 in finale entrambe la volta superando la specialista del salto in lungo, Larissa Iapichino, impegnata in un test sulla velocità prima di iniziare la sua vera stagione al coperto e che realizza, in ogni caso, due volte il proprio personale con 7″46 e 7″45 nella gara conclusiva, mentre al terzo posto si piazza Ilenia Angelini in 7″51 davanti ala junior Melissa Turchi quarta in 7″58 dopo il 7″54 della batteria.

Ricordiamo che la ventunenne Iapichino, certamente una delle stelle dell’atletica italiana, vicecampionessa europea indoor del salto in lungo a Istanbul 2023, debutterà sulla pedana del lungo nel Continental Tour Gold di Dusseldorf, in Germania, il prossimo 4 febbraio.

Tra gli uomini brillante avvio di Marco Ricci, campione europeo under 23 della 4×100, che fa parte del gruppo azzurro in staffetta, il quale ottiene il personale di 6″65 in finale ma si era già migliorato nel primo round con 6″69 in batteria.

Negli 800 metri Eleonora Vandi ritocca il personale indoor con 2’04″02 mentre nell’alto Alessia Trost si ferma a 1,71 nell’esordio stagionale.