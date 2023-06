Ottimo 48″23 di Sibilio sui 400 ostacoli di Ginevra

L'ostacolista azzurro impegnato di nuovo oggi con la 4x400 azzurra in Francia

Eccellente prestazione ieri mattina a Ginevra di Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, con l’azzurro che ha dominato la gara del meeting internazionale svizzero del Continental Tour Bronze, nell’eccellente crono di 48″23, secondo tempo assoluto della sua pur giovane carriera, e ottenuto il minimo diretto per i Mondiali di Budapest in agosto.

Ottima l’impressione suscitata dal 24enne specialista del giro di pista, sia con barriere che senza, il quale ha confermato se mai ce ne fosse stato bisogno il suo enorme talento esploso definitivamente nel 2021 quando, ricordiamo, fu finalista nella disciplina dei 400 H alle Olimpiadi di Tokyo 2021 come pure con la staffetta 4×400 che lo vedrà impegnato, peraltro, questa sera ad Annecy in Francia per cercare di consolidare il crono che consenta alla formazione azzurra di essere ammessa alla manifestazione iridata in Ungheria.

Nella gara di ieri dietro Sibilio, battuti nettamente, si sono piazzati i tedeschi Joshua Abuaku con 48″67 e Emil Agyekum con 48″73, mentre nella seconda serie c’è stato il 50″81 per l’altro azzurro Gabriele Montefalcone.

Nella gara del giro di pista con ostacoli al femminile in evidenza Eleonora Marchiando, quinta con il record personale di 55″13, mentre Rebecca Sartori ha chiuso in 56″39 per cogliere il nono tempo complessivo tra tutte le partecipanti.