Osakue si conferma nel disco con 63,34 in Francia

Nel meeting di Sotteville-lès-Rouen vittoria anche per Rebecca Sartori nei 400 ostacoli

© Getty Images

Ancora una brillante prova della primatista italiana del lancio del disco, Daisy Osakue, che nel meeting Silver di Continentale Tour disputato ieri sera a Sotteville-lès-Rouen, in Francia, si è imposta con la misura di 63,34 confermando gli ottimi risultati delle ultime settimane, quali il record nazionale di 64,57 ottenuto a Pietrasanta l’11 giugno scorso, ma anche il 64,35 del secondo posto di Chorzow in Polonia agli Europei a squadre.

L’acuto per la lanciatrice azzurra è arrivato al terzo tentativo di una serie dove ci sono stati altre due misure valide di 61,55 e 59,84, otre che tre nulli, nella competizione in cui si sono piazzate seconda la portoghese Liliana Ca con 63,26 e terza l’ex iridata cubana Denia Caballero con 61,15.

Nel meeting francese vittoria anche per Rebecca Sartori nei 400 ostacoli con il record personale grazie al crono di 55″27 con cui ha migliorato il proprio limite di 55″40 ottenuto quasi un anno fa, a conferma dell’avere ritrovato il giusto equilibrio tecnico dopo un avvio di stagione in sordina, ma dopo un brillante 2022 che l’aveva vista protagonista nella scorsa estate ai Mondiali di Eugene.

La 26enne ostacolista azzurra, nella sua gara, pur partendo da una seconda corsia non favorevole si è presentata in testa sul rettilineo d’arrivo per sconfiggere due specialiste quotate come le sudafricane Zeney van der Walt, seconda con 55″67, e Taylon Bieldt terza con 55″83.