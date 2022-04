Oggi la classica Maratona di Boston

La Maratona di Boston torna nella sua tradizionale collocazione primaverile dopo la parentesi autunnale dell’anno scorso a causa della pandemia e infatti, come in passato, la 42,195 km della città del Massachussets si svolgerà nel terzo lunedì di aprile, nel giorno della festa del Patriot’s Day, che quest’anno coincide con il 18 aprile lunedì di Pasqua. La gara, che si svolgerà sul percorso che parte da Hopkinton e arriva vicino alla John Hancock Tower in Copley Square, è la più antica maratona annuale del mondo, che taglierà il traguardo della centoventiseiesima edizione per quanto riguarda la gara maschile mentre, al femminile, si festeggerà il cinquantesimo anniversario.

Fidal