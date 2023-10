Oggi a Telese Terme i campionati italiani di mezza maratona

Nella città campana si assegnano sei maglie tricolori

Si svolgerà oggi a Telese Terme, cittadina campana in provincia di Benevento, il tradizionale appuntamento autunnale dedicato ai campionati nazionali di mezza maratona, che assegnerà sei maglie tricolori sui 21,097 chilometri della gara, nelle categorie assoluti, promesse under 23 e juniores under 20, ovviamente sia al maschile che al femminile.

Nella prova maschile principale grande attesa per Pasquale Selvarolo, reduce da un’ottima stagione 2023 in cui è già salito quattro volte sul podio delle rassegne nazionali, con il secondo posto nei campionati italiani di cross, nei 10.000 e 5000 metri in pista, ma anche con il con terzo posto nei 10 km su strada, mentre invece nella mezza maratona ha sfiorato il proprio personale di 2 secondi correndo, in primavera, con il tempo di 1h02’02.

Tra gli avversari più pericolosi ci sarà Nekagenet Crippa, autore quest’anno del crono di 1h02’38 a Siviglia e vincitore del titolo nel 2019, Daniele D’Onofrio che in carriera ha conquistato il tricolore nel 2016 e nel 2020, e poi anche Alberto Mondazzi azzurro nella Coppa Europa dei 10.000 metri, insieme ai compagni di squadra Badr Jaafari sceso a 1h02’02 in stagione, e Ademe Cuneo, mentre risulta iscritto pure Yassine Rachik.