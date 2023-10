Obiettivo centrato: Riva sotto l’ora nella mezza di Valencia con 59’41

L'azzurro avvicina anche il record italiano di Crippa

Valencia Ciudad del Running non tradisce mai e, come ipotizzato, il 26enne atleta piemontese Pietro Riva che era annunciato in crescita di condizione, dopo un’estate complicata da un fastidioso infortunio, ha ottenuto ieri mattina nella mezza maratona della città spagnola, le cui strade sono sempre ideali per eccellenti prestazioni cronometriche specialmente nelle mezze stagioni, il suo nuovo personale abbattendo la barriera dell’ora e chiudendo in 59’41, a soli 15 secondi dal record italiano realizzato da Yeman Crippa l’anno scorso a Napoli con 59’26.

Nella gara in cui Riva si è classificato quindicesimo assoluto, con i suoi parziali che sono stati di 13’58 al 5° km, 28’13 al 10°, 42’18 al 15° e 56’32 al 20°, la vittoria è andata al keniano Kibiwott Kandie, primatista del mondo proprio sui 21,097 km, il quale ha battuto in volata per un solo secondo, alla fine di una spettacolare sfida, gli etiopi Yomif Kejelcha e Hagos Gebrhiwet, argento e oro nei 5 km alla recente rassegna iridata di Riga in Lettonia, con il fenomenale crono di 57’40 grazie al quale ha sfiorato il suo record del mondo di 57’32 stabilito sempre a Valencia nel 2020.

In sostanza la più veloce mezza maratona di tutti i tempi con anche il quarto posto in 57’50 dell’altro etiope Selemon Barega, campione olimpico dei 10.000 metri, e il quinto del keniano Sabastian Sawe, fresco vincitore del titolo mondiale sempre a Riga, con il personale di 58’29 in una mattinata con meteo ideale, temperatura intorno ai 12 gradi alla partenza e senza vento.