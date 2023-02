Nuguse diventa il secondo di sempre sul miglio indoor di New York

SPRINTNEWS

L'approfondimento e le dichiarazioni degli storici Millrose Games

Sei migliori prestazioni mondiali dell’anno hanno illuminato l’edizione numero 115 dei Millrose Games, il più antico meeting indoor del mondo disputato all’Armory Track di New York davanti a 5000 spettatori, con in particolare risalto l’impresa del mezzofondista statunitense Yared Nuguse che ha vinto una grande gara di miglio maschile, classica distanza anglosassone di 1609 metri, stabilendo il record nazionale e la migliore prestazione mondiale dell’anno con 3’47”38. Nuguse è diventato il secondo miler della storia a soli 37 centesimi di secondo dal record mondiale detenuto dall’etiope Yomif Kejelcha, che fermò il cronometro in 3’47”01 a Boston il 3 Marzo 2019 e, nelle liste mondiali di sempre, ha superato una leggenda del mezzofondo mondiale quale il marocchino Hicham El Guerrouj, il quale detenne il record del mondo indoor con il tempo di 3’48”45 realizzato a Gand nel 1997.

La gara é stata impostata ad un ritmo da record del mondo con l’atleta che è transitato agli 800 metri in 1’53”8 e ha corso la seconda metà gara in 1’53”5. Il tempo dell’atleta statunitense migliora il precedente record del Wanamaker Mile di 3’49”98 detenuto da Bernard Lagat dal 2008 e, oltretutto, Nuguse ha stabilito il suo secondo record statunitense della stagione indoor, dopo quello sui 3000 metri di 7’28”34 realizzato a Boston lo scorso 28 Gennaio. Nuguse, che vive e si allena a Boulder in Colorado insieme a Ollie Hoare con la squadra di On Athletics Club, ha corso il secondo tempo di un americano sul miglio comprendendo sia le prestazioni indoor che quelle outdoor e, in tal senso, soltanto Alan Webb ha corso più velocemente in occasione del suo primato nazionale outdoor di 3’46”91 nel 2007. Il britannico Neil Gourley è sceso sotto i 3’50” piazzandosi secondo con la migliore prestazione europea dell’anno di 3’49”46 ed è diventato il secondo europeo di sempre dopo la leggenda del mezzofondo irlandese Eammon Coghlan, che vinse sette edizioni del Wanamaker Mile di New York.