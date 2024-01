Nilsen e Morris vincono al Pole Vault Summit di Reno

I due principali astisti statunitensi esordiscono subito con eccellenti misure

Gli statunitensi Chris Nilsen e Sandi Morris hanno iniziato la stagione 2024 vincendo le rispettive gare maschili e femminili del National Pole Vault Summit di Reno in Nevada, primo grande evento al coperto dell’anno con Nilsen, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ai Mondiali di Eugene 2022 oltre che bronzo ai Mondiali di Budapest 2023, che ha conquistato il successo con la misura di 5.90m, dopo essere entrato in gara alla misura di 5.45m e superato la quota di 5.60m, 5.72m e 5.82m al primo tentativo, prima di valicare l’asticella a 5.90m alla terza prova, per poi passare successivamente i 5.96m prima di tentare senza successo tre prove a 6.01m.