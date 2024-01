Molinarolo riparte da Padova per continuare a salire

Nell'asta in gara tra gli uomini Simone Bertelli

Comincia di fatto, da domani 5 gennaio, la nuova stagione al coperto dell’atletica italiana e l’appuntamento sarà al Palaindoor di Padova dove si disputerà un interessante meeting di salto con l’asta, impreziosito dalla presenza della finalista mondiale di Budapest 2023 Elisa Molinarolo, e dal campione europeo under 20 di Gerusalemme Simone Bertelli.

L’evento agonistico è inserito in una tre giorni dedicati proprio alla disciplina dell’asta per la terza edizione della Pole Vault Convention, avrò appunto come suo momento principale l’esordio stagionale di Elisa Molinarolo, atleta costantemente in crescita negli anni, specie dopo essere riuscita non più giovanissima a diventare un’atleta professionista grazie all’arruolamento nelle Fiamme Oro Padova, prima astista italiana della storia a raggiungere la finale mondiale a Budapest dove si è piazzata al nono posto e seconda di sempre a livello nazionale con il 4,68 dello scorso settembre a Chiari.

Al maschile è annunciato il campione europeo under 20 Simone Bertelli, medaglia d’oro in estate a Gerusalemme oltre che primatista italiano juniores con 5,51 al coperto, da poco entrato a sua volta nelle Fiamme Gialle, ed è prevista la partecipazione di oltre un centinaio di atleti, provenienti anche dall’estero.